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14:01, 16 июля 2025Интернет и СМИ

В Германии нашли виноватых в будущих неудачах Украины

Berliner Zeitung сочла хитрым ходом Трампа отсрочку введения пошлин для России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Решение президента США Дональда Трампа установить 50-дневную отсрочку на введение против России и ее торговых партнеров пошлин в 100 процентов является хитрым ходом. К такому выводу пришла немецкая газета Berliner Zeitung, пишет РИА Новости.

Благодаря 50-дневному мораторию президент США нашел способ спасти себя от затруднительного положения, сочли в европейском издании. «С одной стороны, он хочет сохранить свои притязания на то, чтобы войти в историю как президент мира. С другой стороны, он прекрасно понимает, что 100-процентные тарифы на перевозку товаров с основными торговыми партнерами США, в том числе европейскими, стали бы похоронным звоном для мировой экономики», — рассудили в газете из Германии.

Также утверждается, что Трамп благодаря своим решениям избежал ответственности за поражение Киева, которое в статье назвали неминуемым. Кроме того, благодаря политике президента США вина за будущие неудачи Украины на фронте будет возлагаться на европейские страны, добавили в материале.

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Ранее в издании The Conversation обратили внимание на деталь в заявлениях Трампа о Москве и конфликте на Украине. Уточнялось, что глава Белого дома не потребовал от президента России Владимира Путина отдать Киеву 20 процентов территорий.

Американский глава 14 июля пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Трамп также заявил о разочаровании позицией российского руководства по Украине.

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