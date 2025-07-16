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16:58, 16 июля 2025Моя страна

В горах российского курорта в жару выпал снег

В горах Сочи в жару выпал снег
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В горах Сочи в жару выпал снег. Соответствующие записи с онлайн-камер появились на сайте курорта «Роза Хутор».

Так, 16 июля на дорогах российского горного комплекса появились небольшие сугробы. На некоторое время канатные дороги пришлось закрыть из-за непогоды. В настоящий момент одни туристы ходят в футболках, а другие — в свитерах. При этом некоторых гостей также можно заметить в дождевиках.

Ранее сообщалось, что несколько районов города Омска засыпало крупным градом в июле. Осадки были такими обильными, что в Старом Кировске и Таврическом районе выпали целые сугробы. Местные жители даже успели полепить снежки из ледышек.

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