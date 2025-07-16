Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 16 июля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли судьбу бежавшего вице-премьера после смены правительства Украины

Железняк: Бежавшего с Украины вице-премьера Чернышова уволят
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Вице-премьера и министра по реинтеграции Украины Алексея Чернышова, информация о бегстве которого появилась в конце июня, уволят в рамках смены правительства страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Алексея Чернышова увольняют. Его министерство (министерство национального единства — прим. «Ленты.ру») присоединят куда-то, чтобы не звучало как "ликвидация единства"», — написал парламентарий.

Министерство национального единства, которое возглавлял бежавший из страны Чернышов, появилось на Украине в 2024 году. Так правительство республики переименовало министерство по вопросам реинтеграции.

Ранее на Украине заговорили о ликвидации министерства национального единства. Об этом сообщал неназванный представитель правящей партии «Слуга народа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Шойгу заявил о намерении Европы «надуть» Трампа

    Пашинян погрустил из-за Карабаха

    Гостью свадьбы пристыдили в сети за обман о платье

    Министра обороны Германии назвали нацистом после слов о российских солдатах

    Артемий Лебедев заявил о бессмысленности брака

    Сенаторы одобрили повышение пособия беременным студенткам и аспиранткам

    На Украине ТЦК задержал митрополита и выдал ему повестку

    Мужчина расправился с гостем свадебной вечеринки из-за куска курицы

    Депутаты Рады устроили вторую за день потасовку у трибуны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости