В Раде раскрыли судьбу бежавшего вице-премьера после смены правительства Украины

Железняк: Бежавшего с Украины вице-премьера Чернышова уволят

Вице-премьера и министра по реинтеграции Украины Алексея Чернышова, информация о бегстве которого появилась в конце июня, уволят в рамках смены правительства страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Алексея Чернышова увольняют. Его министерство (министерство национального единства — прим. «Ленты.ру») присоединят куда-то, чтобы не звучало как "ликвидация единства"», — написал парламентарий.

Министерство национального единства, которое возглавлял бежавший из страны Чернышов, появилось на Украине в 2024 году. Так правительство республики переименовало министерство по вопросам реинтеграции.

Ранее на Украине заговорили о ликвидации министерства национального единства. Об этом сообщал неназванный представитель правящей партии «Слуга народа».