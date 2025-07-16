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19:57, 16 июля 2025Мир

В США не нашли смысла в действиях Зеленского

Дэвис: Попытки Зеленского затянуть конфликт на Украине не имеют смысла
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pascal Bastien / AP

Украинские власти и президент республики действуют бессмысленно, отказываясь идти на переговоры с Россией для обсуждения урегулирования конфликта. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Проводя аналогию, то происходящее на Украине можно сравнить с игрой в покер с высокими ставками. То есть, вы видите, что у вас лишь пара шестерок и куча других мелких карт, и это все. Но при этом вы знаете, что у противника есть, как минимум, пара сильных карт. Вы об этом знаете, но продолжаете ставить все больше и больше денег. Это абсолютно лишено всякого смысла», — отметил он.

Кроме того, по мнению Дэвиса, решение президента США Дональда Трампа поставить Киеву дополнительное оружие никак не повлияет на ситуацию на поле боя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если бы Украина согласилась назвать дату нового раунда переговоров, мирное урегулирование могло бы ускориться и занять меньше 50 дней, предложенных президентом Трампом. Также дипломат усомнился, что западные партнеры доносят до американского лидера реальное положение дел.

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