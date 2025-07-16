Американский экономист Сакс: Россия продолжает побеждать на поле боя

Россия продолжает побеждать на поле боя, несмотря на все попытки США изменить свою позицию по Украине. С таким заявлением выступил американский экономист Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения. Россия по-прежнему побеждает на поле боя и продолжит это делать», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских сил в Красноармейске (украинское название — Покровск) и теперь контролируют все логистические пути в город.