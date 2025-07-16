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15:24, 16 июля 2025Мир

В США признали победы России на поле боя

Американский экономист Сакс: Россия продолжает побеждать на поле боя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия продолжает побеждать на поле боя, несмотря на все попытки США изменить свою позицию по Украине. С таким заявлением выступил американский экономист Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения. Россия по-прежнему побеждает на поле боя и продолжит это делать», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских сил в Красноармейске (украинское название — Покровск) и теперь контролируют все логистические пути в город.

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