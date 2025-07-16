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18:20, 16 июля 2025Силовые структуры

Заключенные российской колонии объявили голодовку

ФСИН: В пермской колонии злостные нарушители режима объявили голодовку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В пермской колонии осужденные объявили голодовку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

По данным ведомства, 16 июля в ИК-40 злостные нарушители режима содержания, состоящие на различных видах профилактического учета, отказались от приема пищи. Они проявляли демонстративно-шантажное поведение и пытались оказать давление на руководство колонии с целью ослабить режим содержания, добавили во ФСИН.

Объявившие голодовку заключенные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация им не потребовалась. В ИК прибыли должностные лица главного управления ФСИН по Пермскому краю для проведения проверки.

В настоящее время осужденные прекратили голодовку и принимают пищу. Колония работает в штатном режиме.

Ранее ФСИН опровергло информацию о том, что бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, которого пресса окрестила «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей, грозит опасность в мордовской колонии.

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