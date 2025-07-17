Хирург раскрыла правду о пластике Анны Седоковой

Хирург Осман: Лицо певицы Седоковой выглядит отекшим из-за сезона аллергии

Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман раскрыла правду о пластике певицы Анны Седоковой. Соответствующий материал публикует «Страсти».

Так, доктор раскрыла возможную причину отечности на лице звезды. По ее словам, на внешность знаменитости мог повлиять сезон аллергии. При этом хирург подчеркнула, что не видит признаков новых инъекционных вмешательств в губах Седоковой.

«В целом я хочу сказать, что она выглядит намного лучше, чем, скажем, год назад. Заметно, что Анна тщательно ухаживает за собой. Если говорить о рекомендациях, я бы посоветовала обратить внимание на различные аппаратные методики», — заключила Осман.

В сентябре 2024 года хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Анны Седоковой. По словам Дениса Агапова, исполнительница прибегла к эндоскопической подтяжке лба и ремоделированию кончика носа.