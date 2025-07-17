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12:59, 17 июля 2025Экономика

Названа доля доверяющих интуиции при выборе работы россиян

SuperJob: 9 из 10 россиян руководствуются интуицией при выборе работы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Подавляющая доля россиян предпочитает довериться интуиции при выборе новой работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками SuperJob.

В исследовании приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи граждан из разных российских регионов. По его итогам выяснилось, что 9 из 10 опрошенных руководствуются интуицией при трудоустройстве. Каждый второй (52 процента) из них признался, что подобная тактика его еще не подводила, а у 12 процентов результаты превзошли ожидания.

Чуть более пятой части (21 процент) из тех, кто руководствуется интуицией при выборе работы, в свою очередь, отметили, что в конечном счете были разочарованы выбранной стратегией. Новое место труда для них оказалось хуже, чем они предполагали.

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В целом 42 процента пояснили, что часто руководствуются интуицией при выборе новой для себя компании, а 48 процентов предпочитают доверяться собственному чутью лишь в редких случаях. При этом доля мужчин, придерживающихся подобной стратегии при трудоустройстве, оказалась немного ниже, чем у женщин — 89 против 90 процентов, заключается в исследовании.

Ранее HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак посоветовала россиянам, желающим сменить место работы на новое, внимательно проанализировать имеющиеся на рынке вакансии, прежде чем делать окончательный выбор. После этого следует ответить себе на вопросы: что не нравится в текущей работе и что хочется получить от новой специальности. На так называемую «престижность» компании, отметила она, не стоит обращать внимание. Главное — выбрать то место работы, которое соответствовало бы интересам и жизненным целям соискателя, подчеркнула эксперт.

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