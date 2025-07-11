Жалеющим о выборе профессии россиянам дали совет

NC Logistic: Жалеющим о выборе профессии нужно оценить востребованные вакансии

Жалеющим о выборе профессии нужно ответить себе на вопросы: что не нравится в текущей работе, что хочется получить от новой специальности, а также оценить востребованные вакансии. Совет жалеющим о выборе профессии россиянам дала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, в возрасте 17-18 лет многие не знают всех особенностей существующих специальностей и ориентируются на престиж, мнение родителей или модные тенденции, а не на собственные интересы и способности, из-за чего впоследствии могут разочароваться в своем выборе.

«Все реже встречаются люди, работающие по специальности, полученной в юности, в течение всей жизни. Рынок труда постоянно трансформируется, представляя собой живой организм, адаптирующийся к вызовам экономики. Появляются новые профессии, устаревают старые. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня может оказаться ненужным. Кроме того, с возрастом человек меняется, его приоритеты, увлечения и жизненные цели могут кардинально отличаться от прежних. Также часто возникают завышенные ожидания: работа, казавшаяся интересной в институте, в реальности может оказаться рутинной, скучной или изматывающей», — пояснила Пак.

Перед тем как менять жизнь, нужно изучить востребованные вакансии и понять, какие навыки для них требуются. Если возникло желание сменить профессию, надо обратиться к нетворкингу — пообщаться с людьми, работающими в интересующей сфере. Один из самых легких способов сделать это — понять, чем хотелось бы заниматься, и обсудить это с текущим работодателем, добавила эксперт.

По данным опроса HR-холдинга Ventra, более половины (почти 53 процента) россиян задумываются об увольнении раз в год и реже. Рядовые сотрудники думают об уходе с работы чаще, чем руководители. При этом для почти 60 процентов опрошенных главным стимулом к увольнению служит полная финансовая свобода. При таком раскладе 31 процент из них были бы готовы «уйти в никуда».