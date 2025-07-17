Названы три главных правила хорошего секса

Сексолог Надежда Ястребова заявила, что оргазм не должен быть единственной целью полового акта. Три главных правила хорошего секса она назвала в Telegram-канале.

«Расслабление, концентрация на ощущениях и достаточная стимуляция — три кита, на которых строится хороший секс», — написала Ястребова. По ее словам, если человек зациклен именно на результате, то тело начинает напрягаться, поэтому удовольствие он не получит.

Специалистка подчеркнула, что интимная близость без оргазма может быть даже приятнее, чем с ним. Если человек во время самого процесса получает удовольствие, но не всегда достигает кульминации, это нормально. Проблема возникает только тогда, когда из-за отсутствия оргазма появляется сильный стресс, а эмоциональное состояние ухудшается.

Ранее сексолог Лариса Никитина заявила, что секс в жару может представлять опасность для здоровья. По ее словам, в такую погоду ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.