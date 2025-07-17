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05:01, 17 июля 2025Забота о себе

Названы три главных правила хорошего секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Надежда Ястребова заявила, что оргазм не должен быть единственной целью полового акта. Три главных правила хорошего секса она назвала в Telegram-канале.

«Расслабление, концентрация на ощущениях и достаточная стимуляция — три кита, на которых строится хороший секс», — написала Ястребова. По ее словам, если человек зациклен именно на результате, то тело начинает напрягаться, поэтому удовольствие он не получит.

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Специалистка подчеркнула, что интимная близость без оргазма может быть даже приятнее, чем с ним. Если человек во время самого процесса получает удовольствие, но не всегда достигает кульминации, это нормально. Проблема возникает только тогда, когда из-за отсутствия оргазма появляется сильный стресс, а эмоциональное состояние ухудшается.

Ранее сексолог Лариса Никитина заявила, что секс в жару может представлять опасность для здоровья. По ее словам, в такую погоду ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.

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