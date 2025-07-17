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15:51, 17 июля 2025Экономика

Депутаты предложат отправить маткапитал в долгосрочные сбережения

Депутат Аксаков анонсировал законопроект о праве на перевод маткапитала в ПДС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Увеличить объем программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут за счет материнского капитала и накопительной части пенсии. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, обе инициативы обсуждаются, но пока не приобрели статус законопроектов. В рамках первой ПДС может стать защитой материнского капитала от инфляции и «проедания».

Вторая инициатива предусматривает принудительный перевод пенсионных накоплений «молчунов» на счет в выбранном государством фонде, отказаться то чего можно будет только через заявление. В Госдуме считают, что такое решение повысит эффективность инвестирования пенсионных средств, лежащих в Социальном фонде.

Аксаков отказался считать проблемой факт отсутствия заявленного желания граждан переводить средства в программу. Он подчеркнул, что сама идея будущего законопроекта связана с желанием привлечь внимание граждан к эффективности управления пенсионными накоплениями.

«Если они предпочтут остаться "молчунами", выбор за них сделает государство», — заключил депутат, напомнив, что речь идет о сумме порядка 2,6 триллиона рублей.

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К началу июня властям удалось привлечь в ПДС 365 миллиардов рублей, а число участников программы достигло пяти миллионов. Аксаков считает достигнутый результат неплохим, но уверен в необходимости дополнительных налоговых стимулов, в том числе для бизнеса.

Ранее зампред Центробанка Филипп Габуния подтвердил, что регулятор рассмотрит возможность автоматического перевода накопительной части пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в «спокойном режиме», то есть без спешки и представления о необходимости быстрого продвижения инициативы.

ПДС заработала в январе 2024 года. За первый год работы власти план по привлечению 250 миллиардов рублей, поставленный президентом страны Владимиром Путиным, исполнен не был. Сумма вложений составила 216 миллиардов рублей, из них 21 миллиард пришелся на софинансирование.

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