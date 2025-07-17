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15:02, 17 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о подписавшем себе «смертный приговор» премьере Франции

Politico: Премьер Франции Байру подписал приговор своей политической карьере
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал своей политической карьере смертный приговор. Так считает западное издание Politico.

«Байру, похоже, подписал себе политический смертный приговор, когда на этой неделе заявил французам, что лишит их отпуска, заморозит их социальное обеспечение и сократит расходы на здравоохранение на миллиарды долларов», — заявляется в материале.

Издание указало, что премьера раскритиковали правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона.

Ранее сообщалось, что Байру предложил отказаться от празднования во Франции Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств. Он также анонсировал в 2026 году рост налогов для наиболее состоятельных граждан.

Перед этим Байру предупредил, что стоимость обслуживания госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до 100 миллиардов евро в год. По словам премьера, республика рискует погрузиться в экономический кризис исторического масштаба.

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