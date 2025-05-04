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02:00, 4 мая 2025Экономика

Названа сумма для обслуживания госдолга Франции

Премьер Байру: Обслуживание госдолга Франции может вырасти до €100 млрд в год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стоимость обслуживания госдолга Франции в ближайшие годы может возрасти до 100 миллиардов евро в год. Об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру в интервью Le Journal du Dimanche (JDD).

Уточняется, что это представляет большой риск для суверенитета страны, так как «это равно бюджетам на образование и оборону вместе взятым».

По словам премьера, резкого роста стоимости обслуживания госдолга достаточно, чтобы погрузить республику в экономический и финансовый кризис исторического масштаба.

Для решения этой проблемы Байру планирует разработать и вынести на референдум реформы государственного управления и расходов казны.

Ранее сообщалось, что, по данным на конец IV квартала прошлого года, самый высокий государственный долг в Европейском союзе зафиксировали в Греции, где он достиг 153,6 процента к ВВП.

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