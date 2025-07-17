Пролетающий над столицей российского региона истребитель сняли на видео

Житель Уфы снял на видео пролетающий над городом истребитель

В Уфе местный житель снял на видео истребитель, пролетающий в небе над городом. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash Batash.

Отмечается, что в городе идет репетиция воздушного шоу к 100-летию Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). На представленном видео запечатлен истребитель, летящий высоко над многоэтажными домами. В один момент воздушная машина уходит прямо вверх, а после почти зависает на месте.

«Истребитель летает. Нифига себе громко», — слышны комментарии автора за кадром.

Ранее американские военные поделились видео полета бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. На кадрах видно, как российский бомбардировщик пролетает близко к поверхности моря и выпускает тепловые ловушки.