Российский Су-24 выпустил тепловые ловушки рядом с кораблем НАТО на Балтике

В сети появилось видео полета Су-24 ВКС России над Балтийским морем

Американские военные поделились видео полета бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Пролетел Су-24 ВКС России и выпустил тепловые ловушки», — говорится в публикации.

На видео видно, как российский бомбардировщик пролетает близко к поверхности моря и выпускает два снаряда.

По словам автора, российские ВКС защищают флот, который обеспечивает поставки нефти на внешние рынки. Он подчеркнул, что кадры сняты с корабля Военно-морских сил США. Когда было снято видео, не уточняется.

Ранее американский истребитель F-35 сопроводил российский бомбардировщик недалеко от территории штата Аляска. Отмечалось, что в зоне ПВО Аляски ранее якобы уже наблюдалась активность России, однако она не рассматривается как угроза.

