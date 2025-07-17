Раскрыты данные о построенной за счет бюджета недвижимости экс-замминистра обороны России

На деньги от парка «Патриот» экс-замглавы Минобороны Попов построил дачу

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов построил себе дачу и баню за счет денег, выделенных на строительство парка «Патриот». Об этом пишет ТАСС.

Недвижимость располагается в СНТ «Звезда» под Красногорском. На участке также находится гараж и установлена система видеонаблюдения. За счет бюджетных денег Попов приобрел мебель и сантехнику для указанных объектов. Общий ущерб государству превысил 25 миллионов рублей.

Попова задержали в августе 2024 года. У него нашли элитную недвижимость общей стоимостью более 500 миллионов рублей.