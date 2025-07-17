Россиянам дали совет по борьбе с испанскими слизнями в огороде

Агроном Туманов: В борьбе с испанскими слизнями эффективна зола

С приходом жары испанские слизни начинают оккупировать сады россиян. Как справиться с ними, садоводам в эфире «Радиоточки НСН» рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

В борьбе с вредителями прежде всего стоит вооружиться перчатками — слизь пристает к рукам подобно клею, избавиться от нее будет тяжело. Как напоминает агроном, днем слизняки прячутся в укрытиях, вылезая наружу только ночью. Свою эффективность доказали ловушки, слизней можно и давить — тело съедят его сородичи. Существует миф, что слизни могут вылупиться даже из раздавленных яиц, однако Туманов его опровергает, называя его не более чем байкой.

Поможет избавиться от слизней и простая зола. Эксперт советует насыпать холмики золы вокруг капусты, которую любят пожирать вредители. «Слизень никогда не проползет через золу — он теряет слизь и умирает, это хороший заградительный барьер», — пояснил Туманов.

Кроме того, у слизней есть свои естественные враги. Это курицы, ежи, ужи и землеройки. Вдобавок эти вредители подвержены многим вирусным заболеваниям, добавил специалист.

Ранее Туманов предостерег дачников от следования народным методам. Многие народные средства опасны для урожая: к примеру, раствор из молока и меда, которым советуют опрыскивать пасленовые, не только не защитит растения от фитофторы, но лишь привлечет насекомых после дождей.