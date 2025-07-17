В России молодежь пристрастилась к благотворительности

В России молодежь пристрастилась к благотворительной подписке «Яндекса»

Российская молодежь пристрастилась к благотворительности. Об этом свидетельствуют данные опроса, который «Яндекс» провел среди пользователей ко Дню благотворительной подписки.

Всего в исследовании участвовали больше тысячи человек, которые регулярно поддерживают фонды с помощью функции округления стоимости заказов в сервисах компании.

Среди тех, кто оформляет благотворительную подписку, больше всего молодых людей в возрасте 25–34 лет — их доля среди респондентов составляет 44 процента. При этом доля благотворителей в возрасте от 25 до 34 лет составила 31 процент, а 18-24 — 12 процентов.

Большая часть опрошенных — из Москвы (22 процента), Санкт-Петербурга (8), а также Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и других городов с населением свыше миллиона человек (30).

По словам 84 процентов респондентов, они подключили функцию, потому что хотят делать добрые дела, 40 процентов ценят ее за простоту и удобство, 20 процентов — за то, что не нужно разбираться и выбирать фонд, а 17 процентов — за возможность жертвовать комфортную сумму.

Что касается отношения к благотворительности, 39 процентов россиян занимаются благими делать, потому что хотят влиять на мир, в котором живут. Среди молодежи 18–24 лет эта мотивация выражена сильнее (49 процентов). Люди этого возраста чаще интересуются отчетами о благотворительных проектах, историями тех, кому помогли компании, а также благотворительными акциями и фондами российских организаций.

В мае сталоизвестно, что «Яндекс» привлек на благотворительность почти 700 миллионов рублей.