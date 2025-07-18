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19:42, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал жалкими представителей одного типа мужчин

Лебедев назвал жалкими мужчин, требующих особого уважения из-за своего пола
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей назвал жалкими представителей одного типа мужчин — тех, кто требует к себе уважения по признаку биологического пола. Выпуск вышел во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что в Индии отец расправился с дочерью-теннисисткой из-за того, что она зарабатывала больше него, в связи с чем над мужчиной насмехались знакомые. Лебедев назвал отца спортсменки кретином и предположил, что того толкнуло на преступление в том числе уязвленное «мужское чувство собственной важности».

«Вообще, те мужчины, которые считают: "Я мужчина, вот как-то надо ко мне специально относиться, нужно ко мне с каким-то особым уважением относиться", не понимают, насколько они бесконечно жалкие в этом своем желании», — констатировал дизайнер.

Ранее сообщалось, что Лебедев заявил о бессмысленности брака. Он отметил, что сейчас состоит в романтических отношениях, но жениться в шестой раз не планирует.

В январе 2024 года стало известно о том, что Лебедев развелся с пятой женой. Подробности дизайнер не раскрыл, но объявил, что начал искать новую спутницу жизни.

Вот это да!
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