Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: Средства ПВО сбили БПЛА в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Глава региона призвал местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА сообщить об этом по номеру 112. Также Гусев подчеркнул, что, услышав звук пролета беспилотника, людям стоит прятаться в комнатах без окон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще два БПЛА, летевших в сторону российской столицы. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.