Боец «Орлана» попал под атаку ВСУ в российском регионе и получил тяжелые ранения

Гладков: Боец «Орлана» получил тяжелые ранения в Белгородской области

Боец подразделения «Орлан» попал под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и получил тяжелые ранения. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, украинский беспилотник нанес удар по поселку Чапаевскому в Грайворонском округе. При выполнении служебных обязанностей российский боец получил ранение.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в больницу. Там ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в селе Зозули Белгородской области двое сотрудников МЧС были ранены при атаке дрона ВСУ. Осколочные ранения получили командир отделения и водитель.