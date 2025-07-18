Части россиян напомнили о праве на дополнительный отпуск

Солодовникова: Работающим пенсионерам положен дополнительный отпуск до 14 дней

Часть россиян имеет право ежегодно уходить в дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. К этой категории граждан относятся работающие пенсионеры, напомнила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в разговоре с РИА Новости.

«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы», — указала специалист.

По словам Солодовниковой, оплачиваемый отпуск, который доступен работающим гражданам каждый год, у этой части россиян также составляет минимум 28 дней. Но его продолжительность может отличаться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот, добавила она.