Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 18 июля 2025Экономика

Дипломат оценил будущее российско-европейской торговли

Грушко: Товарооборот России с Евросоюзом может упасть до нуля
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Не исключено, что в будущем товарооборот России с Европейским союзом снизится до нулевых значений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что в 2013 году товарооборот составлял 417 миллиардов долларов. Однако в прошлом году речь шла уже о 60 миллиардах. В 2025 году цифры могут упасть до 40 миллиардов.

«Возможно, что он вообще дойдет до нуля», — предположил Грушко, констатировав, что в настоящее время Запад развязал против России гибридную войну с применением всех ресурсов давления, не исключая и экономического принуждения.

Ранее Грушко заявил о возможных контрмерах РФ в ответ на 18-й пакет санкций Европейского союза. Пока же Москва намерена проанализировать то, как новые рестрикции могут отразиться на российской экономике. До этого он называл странными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если за 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    Москвичей предупредили об аномальных дождях

    Внешность 57-летней Джулии Робертс после смены имиджа удивила фанатов

    Загитова поделилась новыми снимками из поездки в Париж

    Инвесторы распродали акции «Аренадаты» на фоне ареста основателя управляющего холдинга

    В зоне СВО заметили импровизированную САУ на шасси «мотолыги»

    Одной европейской стране запретили покупать российскую нефть

    В России подготовили программу помощи угольным компаниям

    Дипломат оценил будущее российско-европейской торговли

    В России предложили штрафовать родителей за некоторые фото с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости