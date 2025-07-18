Дипломат оценил будущее российско-европейской торговли

Грушко: Товарооборот России с Евросоюзом может упасть до нуля

Не исключено, что в будущем товарооборот России с Европейским союзом снизится до нулевых значений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что в 2013 году товарооборот составлял 417 миллиардов долларов. Однако в прошлом году речь шла уже о 60 миллиардах. В 2025 году цифры могут упасть до 40 миллиардов.

«Возможно, что он вообще дойдет до нуля», — предположил Грушко, констатировав, что в настоящее время Запад развязал против России гибридную войну с применением всех ресурсов давления, не исключая и экономического принуждения.

Ранее Грушко заявил о возможных контрмерах РФ в ответ на 18-й пакет санкций Европейского союза. Пока же Москва намерена проанализировать то, как новые рестрикции могут отразиться на российской экономике. До этого он называл странными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если за 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной.