Подростки планировали теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов России

В Северной Осетии задержали планировавших теракт подростков

В Северной Осетии задержали подростков, планировавших теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они обвиняются по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 205.3 («Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня 2024 года по май 2025 года двое подростков, являясь приверженцами террористической организации, запрещенной на территории России, прошли обучение по специальной литературе и информации из закрытого канала одного из мессенджеров на осуществление террористической деятельности. Затем в мае этого года в Моздоке они купили компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ), чтобы совершить нападение на сотрудников правопорядка.

Сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли их деятельность. Фигуранты задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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