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10:35, 18 июля 2025Силовые структуры

Подростки планировали теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов России

В Северной Осетии задержали планировавших теракт подростков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Северной Осетии задержали подростков, планировавших теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они обвиняются по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 205.3 («Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня 2024 года по май 2025 года двое подростков, являясь приверженцами террористической организации, запрещенной на территории России, прошли обучение по специальной литературе и информации из закрытого канала одного из мессенджеров на осуществление террористической деятельности. Затем в мае этого года в Моздоке они купили компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ), чтобы совершить нападение на сотрудников правопорядка.

Сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли их деятельность. Фигуранты задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что гражданка России и Украины попыталась подорвать старшего офицера Минобороны России.

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