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19:27, 18 июля 2025Спорт

Дюбуа оказался тяжелее Усика

Британский боксер Дюбуа оказался тяжелее украинца Усика на семь килограммов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Усик и Даниель Дюбуа

Александр Усик и Даниель Дюбуа. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа оказался тяжелее соперника украинца Александра Усика перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Взвешивание прошло в Лондоне. Британец весит больше украинца на семь килограммов. Вес Дюбуа составил 110,58 килограмма, а Усика — 103,10 килограмма.

Поединок между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля. Он пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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