Дюбуа оказался тяжелее Усика

Британский боксер Дюбуа оказался тяжелее украинца Усика на семь килограммов

Британский боксер Даниэль Дюбуа оказался тяжелее соперника украинца Александра Усика перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Взвешивание прошло в Лондоне. Британец весит больше украинца на семь килограммов. Вес Дюбуа составил 110,58 килограмма, а Усика — 103,10 килограмма.

Поединок между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля. Он пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).