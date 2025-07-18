Дюбуа оказался тяжелее Усика

Британский боксер Даниэль Дюбуа оказался тяжелее соперника украинца Александра Усика перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Взвешивание прошло в Лондоне. Британец весит больше украинца на семь килограммов. Вес Дюбуа составил 110,58 килограмма, а Усика — 103,10 килограмма.
Поединок между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля. Он пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».
Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).