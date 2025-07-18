Дженнифер Лопес едва не оголилась на сцене в брюках с экстремально низкой посадкой

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес едва не оголилась на сцене во время концерта. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

55-летняя знаменитость появилась перед фанатами в блестящем бюстгальтере, который частично оголял ее грудь, и кожаных скинни-брюках с экстремально низкой посадкой. Затем исполнительница сменила образ, выйдя на сцену в боди с цепями и сетчатых колготках.

Известно, что Лопес отправилась в тур под названием Up All Night — в таких откровенных образах она выступила перед поклонниками в Испании.

Ранее в июле американская певица Кэти Перри попала в объектив папарацци в купальнике на фоне новостей о расставании со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом.