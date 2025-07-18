Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

Актер Джим Керри продал дом в Лос-Анджелесе на $10 млн дешевле, чем планировал

Американский актер канадского происхождения Джим Керри избавился от своего особняка в США с многомиллионной скидкой. Недвижимость артист продал почти на 10 миллионов долларов дешевле, чем планировал, пишет Mansion Global.

По словам издания, покупателя найти получилось не сразу. Впервые актер пытался продать дом в 2023 году — тогда он запросил за него 29 миллионов долларов, но сделка не состоялась. Сейчас новый владелец отдал за недвижимость 18,75 миллиона долларов.

Речь идет об особняке в стиле ранчо, который находится в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Его Керри приобрел в 1994 году, когда снялся в культовых комедиях «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска» и «Тупой и еще тупее».

Внутри дома пять спален, театр в стиле ар-деко, веранда и терраса у бассейна с водопадом. К особняку прилегает участок в 80 соток, на котором расположились крытое патио у бассейна, сад и отдельная зона для медитаций.

Ранее многомиллионную скидку на свой мегаособняк в Лос-Анджелесе собрался сделать канадский рэпер Дрейк. Пятикратный обладатель премии «Грэмми» выставил жилье на продажу на 9 миллионов долларов дешевле изначальной цены — за 79 миллионов.

