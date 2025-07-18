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16:38, 18 июля 2025Мир

Госсекретарь США запретил американским дипломатам комментировать честность выборов

Госсекретарь Рубио запретил дипломатам США оценивать честность выборов в странах

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио дал указание американским дипломатам по всему миру не комментировать честность или порядочность выборов, проводимых зарубежными странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента от 17 июля.

В документе говорится, что Госдепартамент больше не будет публиковать заявления, связанные с выборами, или посты в социальных сетях из Вашингтона без «явных и убедительных» внешнеполитических интересов. Также указано, что сообщения, связанные с выборами, должны исходить либо от самого министра, либо от официального представителя министерства, а американским дипломатам запрещено делать подобные заявления без прямого одобрения со стороны высшего руководства агентства.

«В сообщениях следует избегать высказываний относительно справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей рассматриваемой страны», — приводит агентство текст заявления.

По словам неназванного представителя Госдепа, такой подход соответствует акценту администрации на «национальном суверенитете».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении работы USAID. По его словам, помощь агентства улучшала жизнь только руководителей бесчисленных неправительственных организаций, «которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками».

Рубио пояснил, что программы зарубежной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают интересы США, будут администрироваться Госдепом. «Там, где когда-то была радуга неопознаваемых логотипов на жизненно важной помощи, теперь будет один узнаваемый символ: американский флаг», — подчеркнул он.

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