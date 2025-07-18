На «Госуслугах» появится новый сервис

На «Госуслугах» появится сервис «Цифровой профиль молодого человека»

На портале «Госуслуги» появится сервис, который получит название «Цифровой профиль молодого человека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Метелев рассказал, что целью нового сервиса станет объединение социальной, профессиональной и образовательной жизни молодых россиян в возрасте до 35 лет в единый профиль.

«Нам нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах. Данные не должны обнуляться в 35 лет — они должны работать на его развитие», — заявил депутат. Он добавил, что профиль будет автоматически пополняться при смене учебы или работы.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций». В частности, портал дополнят такими ситуациями, как планирование и рождение ребенка и поддержка россиян за рубежом.

Перед этим сообщалось, что на «Госуслуги» добавят новую функцию для защиты аккаунта от мошенников. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, пользователи портала смогут назначать доверенное лицо, которое будет иметь возможность подтверждать или отклонять операции по смене пароля.