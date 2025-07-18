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14:49, 18 июля 2025Экономика

Инвесторы распродали акции «Аренадаты» на фоне ареста основателя управляющего холдинга

РБК: Инвесторы распродали акции российского разработчика ПО «Аренадата»
Вячеслав Агапов

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Инвесторы распродали акции российского разработчика программного обеспечения (ПО) «Аренадата» на фоне ареста Сергея Мацоцкого, основателя холдинга «ГС-Инвест», который управляет компанией. Об этом сообщает РБК.

О заочном аресте IT-миллиардера Сергея Мацоцкого сообщили в судах общей юрисдикции Москвы 18 июля. Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск.

После новостей об аресте котировки компании на Мосбирже падали на 9,68 процента, до 112,26 рубля. Однако позднее падение удалось отыграть: к часу дня котировки выровнялись до отметки в 121,7 рубля (минус 2,08 процента).

Группа «Аренадата» представлена во всех рыночных сегментах, включая средства управления базами данных, средства загрузки данных, средства управления данными и услуги. Ее клиентами являются крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики: финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, а также государственном секторе.

В 2022 году Мацоцкий занял 18 место в списке IT-миллиардеров России с IT-активами на 14,53 миллиарда рублей. Он является сооснователем компании IBS и холдинга «ГС-Инвест». В марте 2023 года он продал свою долю в 47 процентов акций менеджменту холдинга и ушел от дел.

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