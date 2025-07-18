Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:02, 18 июля 2025Мир

Иран решил перевооружить союзников-ополченцев

WSJ: Иран решил перевооружить союзников-ополченцев после неудач с Израилем и США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Власти Ирана решили предпринять новые попытки по вооружению союзников-ополченцев по всему Ближнему Востоку после неудач с Израилем и США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание обратило внимание на конфискацию силами, сотрудничающими с международно-признанным правительством Йемена, крупной партии ракет, деталей беспилотников и другого военного снаряжения, отправленную повстанцам-хуситам на побережье Красного моря, а также перехват сирийским правительством реактивных снарядов для использования в системах залпового огня.

«Иран восстанавливает свое присутствие в Леванте, отправляя ракеты Хезболле и оружие из Ирака в Сирию», — сказал в разговоре с WSJ старший научный сотрудник базирующегося в США Вашингтонского института ближневосточной политики, имеющий опыт работы с союзниками Ирана среди ополченцев Майкл Найтс.

Ранее стало известно, что только один из трех ядерных объектов Ирана был серьезно поврежден в результате ударов США. По данным пяти действующих и бывших американских чиновников, повреждения оказались недостаточными, чтобы надолго остановить иранскую ядерную программу — Тегеран якобы сможет возобновить обогащение урана в ближайшие месяцы.

ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом антироссийских санкций

    В Госдуме высказались о последствиях принятия 18-го пакета санкций для России

    В ВСУ назвали приговором слова Зеленского о демобилизации

    Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ по российскому региону

    Раскрыты личности подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ

    Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

    Два бензовоза столкнулись в России

    Захарова пообещала российский ответ на новые угрозы Японии

    Двое россиян попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет

    Зампреда правительства российского региона арестовали за взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости