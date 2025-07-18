WSJ: Иран решил перевооружить союзников-ополченцев после неудач с Израилем и США

Власти Ирана решили предпринять новые попытки по вооружению союзников-ополченцев по всему Ближнему Востоку после неудач с Израилем и США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание обратило внимание на конфискацию силами, сотрудничающими с международно-признанным правительством Йемена, крупной партии ракет, деталей беспилотников и другого военного снаряжения, отправленную повстанцам-хуситам на побережье Красного моря, а также перехват сирийским правительством реактивных снарядов для использования в системах залпового огня.

«Иран восстанавливает свое присутствие в Леванте, отправляя ракеты Хезболле и оружие из Ирака в Сирию», — сказал в разговоре с WSJ старший научный сотрудник базирующегося в США Вашингтонского института ближневосточной политики, имеющий опыт работы с союзниками Ирана среди ополченцев Майкл Найтс.

Ранее стало известно, что только один из трех ядерных объектов Ирана был серьезно поврежден в результате ударов США. По данным пяти действующих и бывших американских чиновников, повреждения оказались недостаточными, чтобы надолго остановить иранскую ядерную программу — Тегеран якобы сможет возобновить обогащение урана в ближайшие месяцы.

ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.