Назван срок окончания тропических дождей в России

Синоптик Макарова: Тропические дожди в европейской части РФ закончатся 21 июля

Тропические ливни в европейской части России закончатся на следующей неделе. Такой срок агентству РИА Новости назвала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Проливные дожди и грозы накрыли Центральную Россию, запад Поволжья и юг страны с прошлых выходных, 12-13 июля. Дождливая погода сохранится и в эти выходные, предупреждает синоптик. Как пояснила Макарова, антициклон в текущий момент расположен севернее.

В целом по Москве количество осадков будет минимальным: если в одних районах дожди превысят норму, то в других объем осадков составит от нее не более трети. На юге европейской части России они будут кратковременными. Однако с понедельника, 21 июля, в стране, наконец, установится сухая погода.

На юге России в ближайшие дни прогнозируется сильная жара. Столбики термометров могут подняться до 40 градусов. На Кубани и Северном Кавказе возможны обильные дожди. В Сочи ливни рискуют привести к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.