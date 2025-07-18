Медведев заявил, что нужно учиться ненавидеть Европу и помнить о ее русофобии

Россиянам нужно хранить память о русофобии Европы и учиться ненавидеть ее «так сильно, как умели наши предки». К этому призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Ненависть — важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто ее достоин», — написал политик.

Он подчеркнул необходимость максимально дистанцироваться от Евросоюза и наиболее одиозных его стран, в числе которых, по мнению Медведева, «убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы», а также Франция и Германия.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Европа утратила святость и превратилась в площадку для фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют «дегенеративные уродцы».