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17:32, 18 июля 2025Бывший СССР

На Украине предъявили подозрение российскому генералу

СБУ предъявила заочное подозрение российскому генералу Чайко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное подозрение российскому генералу Александру Чайко. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-командующего Восточного военного округа Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Чайко», — сказано в публикации.

Военнослужащий якобы отдавал приказ об ударах по гражданским домам. В СБУ заявляют о том, что у них есть аудиоперехват, в котором генерал распоряжается применить тяжелое вооружение.

Ранее стали известны имена подорвавших в Москве бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино.

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