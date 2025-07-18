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20:10, 18 июля 2025Из жизни

Найден медведь-людоед

В Японии застрелили медведя, растерзавшего разносчика газет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tatsuo Nakamura / Shutterstock / Fotodom

В Японии на острове Хоккайдо нашли и обезвредили бурого медведя-людоеда. Об этом сообщает Asahi Shimbun.

Двухметрового медведя весом 218 килограммов подстрелили в городе Фукусима. Хотя охота с огнестрельным оружием в населенных пунктах запрещена, власти сочли ситуацию чрезвычайной из-за недавних нападений зверя на людей.

12 июля медведь растерзал 52-летнего разносчика газет. Анализ ДНК и содержимого желудка хищника покажет, был ли это тот самый зверь.

Губернатор Хоккайдо Наомичи Судзуки пообещал пересмотреть систему оповещения о медведях, которая была введена в 2022 году, но не сработала накануне нападения.

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Местные жители сообщают о частых визитах медведей с начала июля — животные роются в мусоре и пугают горожан. Власти призывают население сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают охотника, который пропал на острове Хоккайдо вскоре после сообщений о появлении там медведя. В ходе поисковой операции с участием местной полиции и пожарной службы была обнаружена винтовка пропавшего. Вскоре неподалеку нашли следы крови.

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