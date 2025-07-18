Назначение Шмыгаля прокомментировали фразой «обороне ******»

Дубинский нецензурно прокомментировал назначение Шмыгаля министром обороны

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, нецензурно прокомментировал назначение бывшего премьера Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны. Соответствующее заявление парламентарий сделал в своем Telegram-канале.

«Почему [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак отдает пост [главы] Минобороны Шмыгалю, который не является его человеком, при том, что Минобороны — самый жирный кусок во время войны? Все просто. Обороне — ******. И когда она рухнет, Андрей Борисович должен быть ни при чем», — написал нардеп.

Дубинский также высказал мнение, что у Киева сложилась плохая ситуация. Он объяснил это переносом смены правительства Украины с августа на июль.

16 июля Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. За увольнение главы кабмина проголосовал 261 депутат.