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18:24, 18 июля 2025Забота о себе

Назван снижающий давление и уровень сахара напиток

Диетолог Дербишир: Чай с мятой снижает артериальное давление и уровень сахара
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Чай с мятой полезен для мозга, сердечно-сосудистой системы и помогает регулировать уровень сахара в крови, заявила диетолог Эмма Дербишир. В беседе с газетой Express она перечислила все полезные свойства напитка.

По словам эксперта, недавно проведенное исследование показало, что употребление мятного чая снижает артериальное давление. Как она заявила, это происходит за счет влияния на кальциевые каналы в гладких мышцах сосудов, а также благодаря успокаивающему эффекту мяты.

Диетолог также назвала напиток полезным при диабете и преддиабете, так как мятный чай улучшает чувствительность к инсулину и таким образом помогает лучше контролировать уровень сахара в крови.

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Кроме того, чай с мятой содержит активные соединения, такие как розмариновая кислота и ментол, которые обеспечивают противовоспалительное действие. «Несколько исследований показывают, что настои мятного чая могут способствовать улучшению памяти, концентрации и когнитивных функций», — утверждает диетолог.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас назвал самый полезный шоколад. По его мнению, темный шоколад, в котором содержится более 70 процентов какао, подходит тем кто борется с лишним весом или имеет диабет.

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