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18:28, 18 июля 2025Мир

Названа причина согласия Словакии с новым пакетом санкций против России

Словакия согласилась на санкции против России из-за поэтапного отказа от газа РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Virginia Mayo / AP

Словакия согласилась на санкции против России из-за возможности поэтапного отказа от российского газа. Такую причину назвала спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Мы полностью признаем национальные особенности и проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены, такие как Словакия. Регулирование поэтапного отказа от импорта российского газа обеспечивает одновременно юридически обоснованный, эффективный и адаптированный к региональным и национальным условиям процесс отказа», — отметила Итконен в ходе брифинга.

18 июля постпреды стран Европейского союза (ЕС) согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. При этом ТАСС со ссылкой на агентство DPA сообщило, что Словакия перестала блокировать принятие пакета и согласилась на него из-за уступок со стороны ЕС.

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