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15:30, 18 июля 2025Забота о себе

Названа серьезная опасность кофе без кофеина

Эндокринолог Роенельт: Кофе без кофеина содержит повышающее риск рака вещество
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

При изготовлении кофе без кофеина используются вещества, которые представляют опасность для здоровья. Об этом предупредила врач-эндокринолог Алессия Роенельт в беседе с aif.ru.

Врач уточнила, что наиболее серьезные опасения вызывают химические растворители метиленхлорид и этилацетат, которые используются для удаления кофеина из зерен. Первый, по ее словам, повышает риск развития рака печени, легких, молочной железы, мозга и лейкемии.

Содержащийся в кофе без кофеина этилацетат она назвала безопасным для человека, но при условии соблюдения дозировки. «Если он попадет в организм в большом объеме, может раздражать пищеварительную систему, а также угнетать нервную», — заявила эндокринолог.

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Ранее диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. По его словам, специя защищает клетки организма от окислительного стресса и повышает иммунитет.

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