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10:49, 18 июля 2025Мир

Орбан раскритиковал новый бюджет ЕС

Орбан: Новый бюджет разрушит ЕС из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый бюджет Европейского союза (ЕС) необходимо отозвать и пересмотреть из-за непомерных расходов на Украину, которые разрушат объединение. С такой критикой в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Еврокомиссии придется или открыто эффектно отозвать его, или постепенно отступать и переписывать его. Я вижу это по реакции: европейские страны на этот раз не примут этот бюджет брюссельских бюрократов», — сказал глава правительства.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал, что внутренние правила ЕС не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета сообщества на закупки американского оружия для Украины, поэтому странам-участницам придется брать средства из своих национальных бюджетов.

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