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17:58, 18 июля 2025Экономика

Паводки в двух российских регионах сочли аномальными

Синоптик Вильфанд: Паводки в Якутии и Забайкалье не типичны для этих регионов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ильяна Ачикасова / РИА Новости

Паводки в Якутии и Забайкалье не типичны для этих регионов. Аномальным это явление счел научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «Известия».

Сложившуюся ситуацию в Якутии синоптик объяснил большим количеством осадков, которые в большом количестве скопились у истоков реки Индигирки. В Забайкалье паводки были вызваны непростыми климатическими условиями, которые наблюдались в регионе на протяжении нескольких месяцев.

«В конце марта была слишком жаркая погода и начался ранний сход снега. А в последнее время идут интенсивные осадки, которые тоже не характерны для этого региона», — пояснил Вильфанд и подчеркнул, что летом почти все регионы России могут быть подтоплены, так как это самое дождливое время в году.

Ранее паводок пришел в «полюс холода» — село Оймякон в Якутии. Кроме самой холодной точки страны были также затоплены несколько соседних населенных пунктов. Вышедшая из берегов река Индигирка затопила магазины, поврежденными оказались мосты и дороги, в также дома, которые некоторым жителям пришлось покинуть.

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