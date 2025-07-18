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11:04, 18 июля 2025Мир

Посольство России словами де Голля ответило на скандал со Сталинградом во Франции

Посольство РФ назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vernerie Yann / Shutterstock / Fotodom

Посольство России назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале диппредставительства.

«Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции», — говорится в сообщении.

Российское посольство назвало слова Рюсо попыткой переписать историю и напомнило, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом Второй мировой войны.

«Хочется также напомнить мэру Драпа и другим причастным к этому позорному решению лицам слова [бывшего президента Франции] Шарля де Голля: ... "Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии"», — отметило посольство.

Ранее сообщалось, что переименование бульвара Сталинград в «бульвар Рив-дю-Пайон» во французском городе Драп вызвало возмущение жителей, политических и общественных деятелей.

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