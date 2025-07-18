Посольство России словами де Голля ответило на скандал со Сталинградом во Франции

Посольство РФ назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции

Посольство России назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале диппредставительства.

«Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции», — говорится в сообщении.

Российское посольство назвало слова Рюсо попыткой переписать историю и напомнило, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом Второй мировой войны.

«Хочется также напомнить мэру Драпа и другим причастным к этому позорному решению лицам слова [бывшего президента Франции] Шарля де Голля: ... "Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии"», — отметило посольство.

Ранее сообщалось, что переименование бульвара Сталинград в «бульвар Рив-дю-Пайон» во французском городе Драп вызвало возмущение жителей, политических и общественных деятелей.