NM: Переименование бульвара Сталинград во французском Драпе вызвало возмущение

Переименование «бульвара Сталинград» в «бульвар Рив-дю-Пайон» во французском городе Драп вызвало возмущение жителей, политических и общественных деятелей. Об этом пишет Nice-Matin (NM).

«Использование [в названии] Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами», — отметил бывший секретарь местного отделения Коммунистической партии Филипп Пеллегрини.

Отделение компартии осудило переименование бульвара, обвинив власти в «сожалении» о победе советского народа и указав на решающую роль Сталинградской битвы во Второй мировой войне. В ответ заместитель мэра Драпа Александра Руссо заявила, что Сталинградская битва якобы не является поводом для гордости горожан.

Ранее в Эстонии Русский театр в Таллине официально переименовали в Театр Сюдалинна.