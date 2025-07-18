Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 18 июля 2025Мир

Во Франции возмутились переименованием бульвара Сталинград

NM: Переименование бульвара Сталинград во французском Драпе вызвало возмущение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Meizhi Lang / Unsplash

Переименование «бульвара Сталинград» в «бульвар Рив-дю-Пайон» во французском городе Драп вызвало возмущение жителей, политических и общественных деятелей. Об этом пишет Nice-Matin (NM).

«Использование [в названии] Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами», — отметил бывший секретарь местного отделения Коммунистической партии Филипп Пеллегрини.

Отделение компартии осудило переименование бульвара, обвинив власти в «сожалении» о победе советского народа и указав на решающую роль Сталинградской битвы во Второй мировой войне. В ответ заместитель мэра Драпа Александра Руссо заявила, что Сталинградская битва якобы не является поводом для гордости горожан.

Ранее в Эстонии Русский театр в Таллине официально переименовали в Театр Сюдалинна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

    В России нашли способ помочь нефтяным компаниям

    Россиянин 11 лет жил под чужим именем из-за желания скрыться

    Стало известно о новом местоположении нацбата ВСУ «Кракен» на фронте

    В российском регионе отразили атаку беспилотника над промышленной зоной

    В российском городе 10-летняя девочка пострадала во время распаковки чемодана

    Киев предложил иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя

    Бывший российский премьер напомнил о статусе Крыма и Одессы при создании СССР

    Договор о стратегическом партнерстве Ирана и России вступил в силу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости