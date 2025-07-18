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17:15, 18 июля 2025Россия

Путину напомнили о сожжении Киева в XII веке

Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сожжении Киева в XII веке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил президенту России Владимиру Путину о сожжении Киева в XII веке. Об этом глава российского региона заявил во время встречи с главой государства в Кремле, передает РИА Новости.

Авдеев пересказал Путину историю об объединении князем Андреем Боголюбским 11 княжеств в XII веке и сожжении Киева за то, что «сеял рознь между российскими землями и семьями».

«Такая была история (...) Взяли и сожгли, это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены, Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее», — сказал Авдеев.

Ранее Авдеев предложил Путину осмотреть икону, которая находилась на реставрации 100 лет. Икона, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского, датируется 1155 годом.

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