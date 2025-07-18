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18:57, 18 июля 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект кофеина на выносливость

MSSE: Кофеин во время тренировки улучшает выносливость в жару
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: EZ-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Умеренное потребление кофеина во время тренировки может улучшать физическую выносливость в жарких условиях. К такому выводу пришли исследователи Университета Цукубы, опубликовавшие результаты работы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

В эксперименте участвовали здоровые молодые мужчины и женщины, выполнявшие длительные нагрузки в жарком помещении. В отличие от приема кофеина до начала занятий, который способен усилить дыхательную нагрузку и снизить кровоток в мозге, поступление умеренных доз вещества во время тренировки приводило к постепенному росту его уровня в крови. В результате участники дольше выдерживали финальный высокоинтенсивный отрезок и сообщали о меньшем субъективном ощущении усталости перед ним.

При этом гипервентиляция и снижение мозгового кровотока не усиливались по сравнению с тренировкой без кофеина, хотя к концу занятия отмечалась большая нагрузка на сердечно‑сосудистую систему и повышение температуры — как следствие улучшенной работоспособности. Авторы отмечают, что такая стратегия может стать простым и безопасным способом повысить спортивные показатели в жарком климате.

Ранее ученые сообщили о пользе кофе для здорового старения. Оказалось, обычная чашка кофе может помочь сохранить ясный ум, хорошее настроение и физическую активность после 70 лет.

Вот это да!
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