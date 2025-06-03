Раскрыт секрет сохранения молодости мозга

N25: Кофе помогает сохранить ясный ум и физическую активность после 70 лет

Обычная чашка кофе может помочь сохранить здоровье с возрастом. Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения изучили данные почти 50 тысяч женщин и выяснили: те, кто пил кофе с кофеином в возрасте 45-60 лет, чаще сохраняли ясный ум, хорошее настроение и физическую активность после 70 лет. Результаты исследования представлены на конференции NUTRITION 2025.

В отличие от кофеина в газировке, который, наоборот, ухудшал прогноз, кофе оказался связан с более высокой вероятностью «здорового старения». Исследователи связали его с жизнью без 11 хронических заболеваний, без когнитивных нарушений, с хорошей памятью и физической формой.

Максимальный эффект наблюдался при потреблении 2,5 чашки в день. При этом чай и кофе без кофеина не оказывали такого действия, а каждый стакан колы — снижал шансы на здоровую старость на четверть.

По словам авторов, кофе может влиять на старение через сложное взаимодействие биоактивных веществ и генетических факторов. Но эффект от напитка остается умеренным и работает только в связке с другими здоровыми привычками — правильным питанием, физической активностью и отказом от вредных веществ.

Ранее ученые подтвердили, что витамин D3 помогает замедлить старение мозга. Прием добавок витамина снижал темпы укорачивания теломер — маркеров биологического возраста — и сохранял клеточное здоровье у пожилых людей.