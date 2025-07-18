Раскрыты детали иска против народного артиста России Певцова

RTVI: Общественница потребовала от Певцова компенсацию в размере 70 тысяч рублей

Председатель родительского комитета «Совет профсоюзов» Александра Тищенко обвинила актера Дмитрия Певцова в оскорблениях и халатности. Детали иска раскрыл RTVI.

По информации источника, в Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к народному артисту России и первому зампреду комитета Госдумы по культуре Певцову. По словам Тищенко, в 2024 году она хотела спасти от закрытия драматический театр «Мел», обращаясь к Певцову, а также пытаясь попасть к нему на прием. В итоге артист якобы «даже не стал разбираться» и позволил чиновникам закрыть учреждение.

Теперь со звезды «Бандитского Петербурга» требуют 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Также активистка обвиняет Певцова в оскорблении. «Когда мы принесли документы, он на видео велел нам ими подтереться, понимаете?» — заявила Тищенко.

О том, что к Певцову подали иск о защите чести и достоинства, сообщалось 17 июля. Отмечалось, что в 2024 году Тищенко безуспешно пыталась попасть на прием к Певцову как к депутату Государственной Думы, чтобы привлечь его к проблеме театра «Мел». По ее словам, артист позволил себе «нелицеприятное высказывание» в адрес руководителя театра.