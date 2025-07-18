Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:27, 18 июля 2025Россия

Россияне получат возможность передавать свой номер госорганам

Российские абоненты смогут передать свой номер госорганам с 1 сентября 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Абоненты в России будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей. Соответствующее постановление правительства опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В документе отмечается, что утвержден «перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Трампа по поставкам оружия Украине

    В России допустили подготовку Сырским «самоубийственной провокации» в зоне СВО

    Россияне получат возможность передавать свой номер госорганам

    Истребитель сбил украинский беспилотник в Подмосковье

    Раскрыт план Европы и США по конфликту на Украине

    Польша приняла решение депортировать сотни граждан Грузии

    В США предрекли замену Зеленского на Залужного в течение нескольких месяцев

    Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ

    Названо условие для урегулирования конфликта на Украине

    Российские водители столкнутся с новыми штрафами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости