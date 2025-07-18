Россияне получат возможность передавать свой номер госорганам

Российские абоненты смогут передать свой номер госорганам с 1 сентября 2025 года

Абоненты в России будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей. Соответствующее постановление правительства опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В документе отмечается, что утвержден «перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи».