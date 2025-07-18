Россияне раскрыли способы борьбы с импульсивными тратами

Россияне рассказали о ведении семейного бюджета для борьбы со случаными тратами

Более двух третей россиян (69 процентов) ведут семейный или личный бюджет, чтобы бороться с импульсивными тратами. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Будущее и проекта по финансовому просвещению «Графин».

Почти половина (46 процентов) опрошенных ведут бюджет регулярно, а 23 процента время от времени, 10 процентов пока не ведут его, но хотели бы. Чаще всего вести учет расходов россиян мотивирует финансовая независимость (27 процентов). Желание накопить на отпуск, образование или пенсию мотивирует 18 процентов, а 17 процентов ответили, что ведут учет из страха остаться без денег. Среди опрошенных 14 процентов заявили, что финансовая дисциплина — их личная черта характера, а для семи процентов не существует никакой мотивации считать расходы.

При этом 21 процент россиян ведет учет расходов в специальных мобильных приложениях, 18 процентов записывают траты в бумажный блокнот, а 16 процентов ведут подсчеты в электронных таблицах.

В ходе опроса 39 процентов опрошенных респондентов признались, что им удобнее контролировать денежные потоки с помощью безналичных средств, работа с наличными комфортнее для 28 процентов опрошенных, а 33 процента заявили, что не видят разницы.

Самоконтроль и дисциплина являются способом борьбы с импульсивными покупками для 41 процента россиян, для 24 процентов таким фактором оказались финансовые ограничения (наличие определенной суммы денег на карте или в кошельке). Каждый пятый (20 процентов) планирует бюджет, а 14 процентов экономят с помощью кешбэка и бонусных программ.

Ранее стало известно, что треть россиян тратит на путешествия почти все деньги. У 26 процентов опрошенных на организацию поездок уходит более 80 процентов месячного дохода, у 63 процентов — свыше 60 процентов зарплаты, 4 процента россиян готовы вкладывать в поездки сумму, превышающую их доход в полтора раза.