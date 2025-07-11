Треть россиян заявили о тратах почти всех денег на путешествия

26 процентов россиян тратят на путешествия более 80 процентов доходов

Треть россиян тратит на путешествия почти все деньги. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Купибилет», данные есть у ТАСС.

Отмечается, что у 26 процентов опрошенных на организацию поездок уходит более 80 процентов месячного дохода. Еще 63 процента заявили, что тратят на отдых свыше 60 процентов зарплаты. При этом 4 процента россиян готовы вкладывать в поездки сумму, превышающую их доход в полтора раза.

За последние 10 лет большинство путешественников заметили рост трат на авиабилеты и проживание в отелях (по 40 процентов). Из-за повышения стоимости туров 41 процент россиян стали отдыхать реже, а 6 процентов вообще отказались от поездок.

В то же время 20 процентов опрошенных к 2025 году смогли позволить себе отдыхать чаще, чем в 2015 году.

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