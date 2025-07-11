Треть россиян заявили о тратах почти всех денег на путешествия

Треть россиян тратит на путешествия почти все деньги. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Купибилет», данные есть у ТАСС.
Отмечается, что у 26 процентов опрошенных на организацию поездок уходит более 80 процентов месячного дохода. Еще 63 процента заявили, что тратят на отдых свыше 60 процентов зарплаты. При этом 4 процента россиян готовы вкладывать в поездки сумму, превышающую их доход в полтора раза.
За последние 10 лет большинство путешественников заметили рост трат на авиабилеты и проживание в отелях (по 40 процентов). Из-за повышения стоимости туров 41 процент россиян стали отдыхать реже, а 6 процентов вообще отказались от поездок.
В то же время 20 процентов опрошенных к 2025 году смогли позволить себе отдыхать чаще, чем в 2015 году.
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